Ali Mahir Başarır'dan 'video' tepkisi: Bununla mı itibar kazanacaksınız?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medyaya sızdırılan ve gündem olan videoya ilişkin açıklama yaptı.

Kendi hesabından 3 buçuk dakikalık bir video paylaşan Başarır, söz konusu videonun teleferik faciasında mahsur kalan herkes kurtulduktan sonra çekildiğini ancak tarihi üzerinde oynandığını savundu.

Başarır, ailelerin olduğu bir videonun sosyal medyada paylaşılmasına ise "Çocuklarımız ve eşimiz var utanmıyor musunuz bu videoları yaymaya? Suç değil mi bu?" diyerek tepki gösterdi.

Başarır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Utanç verici bir dönemden geçiyoruz. 12 Nisan 2024'teki teleferik kazasında teknede olduğumuzu iddia etmişler. 12'sinden 13'üne kadar sabahladık. 13'ünde tüm milletvekilleri yine oradaydık. Herkes kurtulduktan sonra ailemizle Antalya'da kaldık.

'BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ'

İki video çıkarıp konuşmaları birleştirmişler. Biz o gün alem yapıyormuşuz. Kim yapıyor bunu, devletteki derin yapı yapıyor. Öyle bir video var. Ailelerimizle tatil yapmışız. Nasıl sızabiliyor bu? Kimse paylaşmadı. Nereden buldunuz o videoyu? Bu videoyla oynayıp tarihleri değiştirmişsiniz. Ne yapmışız orada? Çocuklarımız ve eşimiz var utanmıyor musunuz bu videoları yaymaya? Suç değil mi bu? Bu şerefsizliğe ortak olan insanlar var. Bunun hesabını vereceksiniz. Bununla mı itibar kazanacaksınız? Ya da Recep Tayyip Erdoğan bununla mı ahlâki üstünlüğü kazanacaksın?"

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada dün akşam yayılan görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın bir teknede aileleriyle birlikte eğlendikleri görülüyordu.