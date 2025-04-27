Ali Mahir Başarır: "Darbe yapmaya kalkıyorsunuz"

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan otel görüşmesi ve bavul iddialarıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başarır, AKP’nin 2019’da İstanbul seçimlerinin iptali için YSK’ya yaptığı bavullu fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"Siz ‘Bavulu’ çok iyi bilirsiniz! 2019'da AKP'nin 3 valiz dolusu sözde belge ile İstanbul seçiminin iptali için YSK'ya başvurduğu bavulları tüm milletimiz hatırlıyor. Şimdi de yine ‘Bavul’ üzerinden belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na iftiralarınızla darbe yapmaya kalkıyorsunuz. İlk seçimde bavullarınızı toplayıp tarihi bir farkla gideceksiniz!"