Ali Mahir Başarır: ”İnsani koşullarda çalışmak isteyen işçilere zulüm yapmayın”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri ile Fernas işçilerinin gözaltına alındığı Kurtuluş Parkı’na gitti.

Park’ta açıklama yapan Başarır, emniyet müdürüne seslenerek gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasını istedi. Başarır, konuşmasının devamında şunları söyledi.

“Fernas İşçilerin bulunduğu Kurtuluş Parkı’na geldik ve İşçiler polis trafından gözaltına alınmış. Burdan sesleniyorum Emniyet Müdürlüğü ile görüşeceğiz. Burda hak arayan, insanca çalışmak isteyen ve insani koşullarda çaışmak isteyen bu işçilere bu zulmü yapmayın. Birkaç arkadaşımız vardı onları bir şekkilde kurtarmaya çaılştık. Ama şimdi emniyet müdürlüğüne sesleniyoruz. Milletvekilleri mecliste bambaşka bir hukuksuzlukla uğraşırken buraya gelip alın teriyle çalışıp haklarını aramak isteyen insanları gözaltına almanız kabul edilemez. Fernas işçilerini bırakın. Biz meclis olarak, CHP grubu olarak bu olayı takip ediyoruz etmeye devam edeceğiz. İşçilerin giysileri, battaniyeleri hepsi burda ama onlar emniyette. İnsani bir eylem yapıyorlar, insanca davranılma zorunluluğu var bu işçilere.”

Ali Mahir Başarır ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Kurtuluş Parkı’nda Fernas işçilerine destek verdi.

Gözaltına alınan işçilerin, polis tarafından parkın dışına atılan elbise, battaniye kullandıkları eşyaları getirilen kamyonla emniyete götürüldü.