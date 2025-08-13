Ali Mahir Başarır, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Antalya'ya gelen Başarır, Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti. Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Başarır, cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Muhittin Böcek'in geçmişte 12 dönüm arsayı Milli Eğitim Bakanlığına bağışladığını ifade eden Başarır, "Bir daireyle ilgili algı yapan yargı ve bazı arkadaşlara Antalya'dan seslenmek isterim. Sayın Böcek, arsayı bağışlamasaydı kentsel dönüşümle ilgili herhangi bir müteahhitte verseydi bugün 400 daire alıyordu. 400 dairesini Milli Eğitim'e, Antalya'nın çocuklarına bağışlayan belediye başkanı bu muameleyi hak etmiyor" dedi.

"BU REZALETE BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

Başarır, Kovid-19 sürecinde uzun süre yoğun bakımda kalan Böcek'in halen 14 farklı ilaç kullandığını, tutuklu bulunduğu süreçte 3 kez hastaneye gittiğini ve ağır tedavi gördüğünü anlattı. Buna rağmen tahliye kararı verilmediğini dile getiren Başarır, bu duruma tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Muhittin Böcek, Kovid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an bir nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama, yaşamını yitirebilir. İnsan yaşamından daha kutsal bir şey yok. Ortada somut bir şey yok, kendisinin dahili yok, bir rapor yok, MASAK incelemesi yok, ihalelerle ilgili bir müfettiş tespiti yok ama Antalya'nın 27 yıldır görev verdiği Belediye Başkanımız burada (cezaevinde). Olmuyor. Sağlık, insan yaşamı her şeyden önemli. Bu rezalete bir an önce son verilmeli."

Bir gazetecinin sorusu üzerine Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı da ziyaret ettiğini belirten Başarır, "Orada da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da biliyorsunuz daha önce milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden emekli. Onun da maaşını vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Merak ediyorum. Hukukta böyle bir şey yok. Bir insana emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Yolsuzlukla suçluyorlar. O da gayet iyi. Doğrular ortaya çıkacak. Hiç kimse bu durumu hak etmiyor" diye konuştu.

Ziyarette, Başarır'a CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı eşlik etti.