Ali Mahir Başarır: Silaha erişmek ve okula silahla girmek bu kadar kolayken, burada 'tesadüf' olamaz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırıya tepki gösterdi. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Okullardaki şiddet olayları artık münferit değildir! Dün Şanlıurfa’da, bugün Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları gösteriyor ki; öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de güvende değil. Silaha erişmek ve okula silahla girmek bu kadar kolayken, burada ‘tesadüf’ olamaz! Biz ısrarla okullardaki güvenlik eksiğini dile getirdik, meclis araştırma önergeleri verdik.

Okullara 65 bin güvenlik görevlisi alınması için kanun teklifi verdik, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiğinden bu yana 44 vahim olay gerçekleşmiş ve bunların 10’u ölümle sonuçlanmışsa, bu tablo kader değildir. Sorumlu bellidir! Okullarda bir ölüm daha yaşanmadan ihmaller ve eksikler giderilmelidir."