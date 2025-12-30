Ali Muhiddin Hacı Bekir Kimdir? Fenerbahçe Başkanları Listesi

Ali Muhiddin Hacı Bekir kimdir? sorusu Fenerbahçe tarihi ve kulüp yönetim geçmişiyle ilgilenen spor tutkunları tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 15. başkanı olarak görev yapan Ali Muhiddin Hacı Bekir, kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından birinde göreve gelmiş isimler arasında yer alıyor. Hem başkanlık süresi hem de kulübün devam eden yönetim yapısındaki etkisi bakımından dikkat çeken ismin biyografisi ve Fenerbahçe başkanları kronolojik listesi haberimizde yer alıyor.

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR KİMDİR?

1894 yılında doğan Ali Muhiddin Hacı Bekir, Türkiye’nin köklü ailelerinden birine mensup olup ünlü lokum ve şeker üreticisi Ali Muhiddin Hacı Bekir’in torunudur. Spor dünyasında ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından biri olarak bilinir.

Uzun yıllar süren Şükrü Saracoğlu döneminin ardından kulüpte önemli bir yönetim değişimi yaşandı ve 28 Aralık 1950 tarihinde Ali Muhiddin Hacı Bekir, Fenerbahçe’nin 15. başkanı olarak göreve başladı. Başkanlık dönemi 29 Haziran 1952 tarihine kadar sürdü. Görev süresinin ardından başkanlık koltuğunu Osman Kavrakoğlu devraldı.

Doğum: 1894

1894 Ölüm: 30 Aralık 1974, İstanbul

30 Aralık 1974, İstanbul Defnedildiği yer: Edirnekapı Mezarlığı, İstanbul

Edirnekapı Mezarlığı, İstanbul Fenerbahçe Başkanlık Dönemi: 1950 – 1952

1950 – 1952 Önceki Başkan: Şükrü Saracoğlu

Şükrü Saracoğlu Sonraki Başkan: Osman Kavrakoğlu

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR’İN FENERBAHÇE BAŞKANLIK DÖNEMİ

Şükrü Saracoğlu’nun uzun süren 16 yıllık başkanlık döneminin ardından kulüp yeni bir yönetim dönemine geçti. Bu süreçte Ali Muhiddin Hacı Bekir, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetsel devamlılığı açısından önemli bir köprü görevi üstlendi. Onun ardından göreve gelen Osman Kavrakoğlu ile birlikte kulüp, yönetim yapısında istikrarlı biçimde yoluna devam etti.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANLARI LİSTESİ

Fenerbahçe tarihi boyunca pek çok önemli isim kulübe başkanlık yaptı. İşte kulübün kuruluşundan günümüze uzanan süreçte görev almış başkanlardan bazıları:

Fenerbahçe SK Başkanları:

Songülen (1907-1908) – Ayetullah Bey (1908-1909) – Taşçı (1909-1910) – Tarı (1910-1910) – Kulaksızoğlu (1911-1911) – Emirzade (1911-1912) – Osman Fuad Efendi (1911-1913) – Mehmet Hulusi Bey (1913-1914) – Kayacan (1913-1914) – Toprak (1915-1916) – Doktor Nâzım (1915-1916) – Sekizinci (1918-1919) – Ömer Faruk Efendi (1920-1924) – Baydar (1924-1925) – Karacan (1926-1927) – Menemencioğlu (1927-1932) – Cihanoğlu (1932-1933) – Atamer (1933-1934) – Şükrü Saracoğlu (1934-1950) – Ali Muhiddin Hacı Bekir (1950-1952) – Osman Kavrakoğlu (1952-1953) – Yazıcı (1953-1954) – Zeki Rıza Sporel (1955-1958) – Erozan (1958-1960) – Berk (1960) – H. Sporel (1960-1961) – Trak (1961-1962) – Uluğ (1962-1966) – Ilgaz (1966-1974 / 1976-1980 / 1983-1984) – Cankurtaran (1974-1976) – Şen (1981-1983 / 1994-1998) – Arıcan (1984-1986) – Kaya (1986-1989) – Aşık (1989-1993) – Sazak (1993-1994) – Özaydın (1994) – Aziz Yıldırım (1998-2018) – Ali Koç (2018-2025) – Sadettin Saran (2025- )

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR VE FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ YERİ

Fenerbahçe başkanları arasında özel bir dönemi temsil eden Ali Muhiddin Hacı Bekir, kulübün köklü yapısının sürekliliğini sağlayan önemli yöneticilerden biri olarak anılır. Özellikle uzun bir başkanlık döneminin ardından görevi devralması, kulübün yönetimsel anlamda istikrarlı bir geçiş yapmasını sağlamıştır.

Ali Muhiddin Hacı Bekir, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tarihindeki önemli başkanlardan biri olarak kulüp hafızasında yerini almıştır. Fenerbahçe başkanları listesinde özel bir dönemi temsil eden bu isim, kulübün yönetimsel sürekliliğine yaptığı katkılarla anılmaya devam etmektedir.