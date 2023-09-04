Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Deniz kazası geçiren Ali Sabancı’nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisine ise evinde devam edildiği belirtildi.

Yunanistan’da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Esas Holding'den yapılan açıklamada, “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından; Ali Sabancı’nın tedavisi normal odada, eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi ise evinde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bu nihai açıklamamızla birlikte, zorlu sürecimizde bizden manevi desteğini esirgemeyen herkese içtenlikle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.