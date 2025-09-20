Ali Şahan’ın ahı sizin yakanızda!

Muhalefete yönelik operasyonlar devam ederken AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde bir çalışanın görevde iken ölümünün üzerinin örtüldüğü ortaya çıktı.

Yüzde 68 görme engelli olan belediye personeli Ali Şahan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından otoyol orta refüjünü temizlemesi için görevlendirildi. Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, 51 yaşındaki Şahan’ın “Görme engelliyim” itirazını da umursamadı.

İDDİANAME 11 AYDA HAZIRLANDI

Şahan 6 Ocak 2024’te de yine Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunda görevlendirildi ve yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 ay sonra, 19 Kasım 2024’te hazırlanan iddianamede, Ali Şahan’ın tam kusurlu olduğu, bu nedenle ona çarpan araç sürücünün bir kusuru olmadığı ifade edildi.

Ancak Şahan’ın ölümü belediye personeli olması ve mesai saatleri içinde olması nedeniyle “iş kazası” olarak değerlendirildi. Dosyanın tek sanığı ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığında iç tevzi amiri olarak çalışan Yılmaz Can oldu.

SADECE BİRİ YARGILANIYOR

Can’ın “Ali Şahan'ı özürlülük durumuna uygun bir pozisyonda çalıştırmadığı, çalışanına güvenli bir çalışma alışkanlığı kazandırmadığı, çalışanının güvenli koşullar altında çalışıp çalışmadığını denetlemediğinden dolayı ağır ihmalinin olduğu” vurgulandı. Belediye yetkililerinden sadece Yılmaz Can'a “Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan dava açıldı.

Can, tutuksuz yargılanırken Ali Şahan’ın oğlu Yılmaz Şahan ise olaydan kısa süre sonra polis merkezinde alınan ifadesinde “Babam 5 yıldır Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde park, bahçe, peyzaj işçisi olarak çalışıyordu. Bu işe yüzde 68 görme engeli olduğundan dolayı engelli kadrosundan girdi. Babam ilk iki yılını mahalle arasındaki parklarda çalışarak geçirdi, akabinde işten istifa etmesi için belediye yetkilileri baskı kurdu. Babam işini bırakacak herhangi bir neden olmamasından dolayı işine devam etti. Bu sefer babam istifa etmesi için otoyollardaki orta refüjlerin peyzaj işinde görevlendirildi. Babam sürekli yaptığı işin çok zor olduğunu, çok tehlikeli olduğunu, gözündeki görme kısıtlılığı sebebiyle işi yapmakta zorlandığını dile getirdi” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığında iç tevzi amiri olarak çalışan Yılmaz Can ise ifadesinde Ali Şahan’ın görme engelli olduğunu bilmediğini iddia etti. Belediye yetkilileri Mustafa Karahan, Mehmet Kanarya ve Mehmet Türk’ün ifadeleri de şüpheli olarak değil “bilgi sahibi” olarak alındı. Onlar da Yılmaz Can gibi Ali Şahan’ın ölümünde bir kusurları olmadığını öne sürdü.

İLK DURUŞMAYA DA KATILMADI

Davanın 5 Mayıs 2025 tarihinde görülen ilk duruşmasına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Sanık Yılmaz Can katılmadı. Hayatını kaybeden Ali Şahan’ın oğlu Yılmaz Şahan, “Babam bana ve amirlerine sürekli bu işte zorlandığını, önünü göremediği ve bir gün kaza olacağından korktuğunu söylüyordu. Fakat amirleri bunu umursamadı çünkü babamın bu şekilde kendi rızası ile mobbing sonucu istifa ettirip ya kendi adamlarını almak ya da tazminatsız şekilde babamdan kurtulmak istiyorlardı. Babam sürekli bundan bahsederdi” dedi.

Mahkeme hem sanık hem de tanıklar hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verdi. İkinci duruşmaya katılan sanık Yılmaz Can yine bir suçu olmadığını iddia etti. Davanın bir sonraki duruşması Gaziantep 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Ocak 2026 tarihinde görülecek.

BİR BUÇUK YILDIR ADALET ARIYORUZ

Şahan ailesinin avukatı Tarık Alpdoğan ise yaptığı açıklamada, “Ali Şahan görme engeline rağmen altı şeritli ve trafiğin oldukça yoğun olduğu karayolunda hiçbir önlem alınmadan görevlendirildiği için bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Ali Şahan’ın ölümde asli ve tam kusurlu bulunmuştur. Biz Ali Şahan’ın ailesi, sevdikleri, arkadaşları olarak bir buçuk yıldır adalet arıyoruz” dedi.

∗∗∗

‘AİLENİN YANINDA DURACAĞIZ’

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise Şahan ailesini ziyaret etti. Kalkan ziyaretin ardından BirGün’e yaptığı açıklamada, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ali Şahan görevi esnasında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Rahmetlinin ailesini avukatıyla beraber ziyaret ederek hem taziye dileklerimizi ilettik hem de süreçle ilgili bilgi aldık. Bu şekilde mağdur olan ailelere ziyarete gittiğim zaman yetkililerin bu süreçteki tutumunu da sorarım. Maalesef burada da gelenek bozulmuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin duyarsızlığı burada da karşımıza çıkıyor” dedi.

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile belediye yöneticilerine “Bir çalışanınız, bir baba kazada hayatını kaybediyor ama sizler gelip bir ziyaret etme zahmetinde bile bulunamıyorsunuz” ifadeleriyle tepki gösteren CHP’li Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Yüzde 68 görme engeli olan bir vatandaşı siz nasıl oluyor da araç trafiğinin yoğun olduğu bir yere göreve veriyorsunuz? Ali Şahan’ın bir yakını belediyede üst düzey görevde olsa yine aynı yerde çalışmaya verir miydiniz? Kendi yakınlarınızı, yeğenlerinizi yanınızdan eksik etmiyorsunuz ama sizlere defalarca söyleyen engelli vatandaşa da kapıyı gösteriyorsunuz. Vicdan bu işin neresinde? Söz konusu davanın bizler de takipçisi olmaya, Şahan Ailesi’nin de yanında durmaya devam edeceğiz.”