Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 72. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sarı-kırmızılı üyeler ve taraftarların dualarla andığı Ali Sami Yen'in ardından, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine de ziyaret gerçekleştirildi.

İkinci Başkan Metin Öztürk, günün anlam ve önemine dair şu açıklamayı yaptı:

Ulu Önder Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek de vizyonu çizmişti. 'Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray şampiyon olacak' dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla Ali Sami Yen Başkanımızın 1905 yılında ortaya koyduğu vizyon bugün Galatasaray'da birleşti. Avrupa'da yabancı takımları yenmek. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi oynuyoruz. Gruplara kalacağız ve kurucu başkanımızın bize emrettiği, rotayı çizdiği gibi Galatasaray Lisesi'nden ışıldayan Galatasarayımızı inşallah Avrupa'da bu sene en iyi şekilde temsil edeceğiz. Tekrar Kurucu Başkanımızın ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun."



