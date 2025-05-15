Ali Tandoğan yeni sezona hazırlanıyor

Teknik Direktör Ali Tandoğan, yeni sezonda takım çalıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktörlük kariyerinde Denizlispor, Tuzlaspor, Şanlıurfaspor ve Balıkesirspor gibi kulüplerde görev alan Ali Tandoğan, söz konusu dönemlerde kısıtlı bütçelerle ve genç kadrolarla yaptıklarıyla öne çıkmıştı. Takım çalıştırmadığı dönemde yurt dışında futbola dair araştırmalar ve analizler yapan, özellikle de Ajax’ın organizasyonunu yerinde inceleyen Tandoğan, yeni sezonda doğru bir projede yer almak için ekibiyle beraber çalışıyor. Pro lisans sahibi de olan 47 yaşındaki teknik direktörün adı, Sarıyer, Ankara Keçiörengücü ve Pendikspor ile anılıyor.

Ali Tandoğan futbolculuk döneminde Denizlispor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Bursaspor gibi takımlarda forma giymişti.