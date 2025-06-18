Ali Turap Bülbül, yeni sezon öncesi özel antrenmanlar yapıyor

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY'IN 20 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

20 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül, geride bıraktığımız sezonu 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti. Sezon öncesi kampında Galatasaray'a katılacak olan genç futbolcu, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenör Samet Kösemen eşliğinde çalışan Ali Turap Bülbül, dayanıklılık ve çabukluk antrenmanları yapıyor. Galatasaray'ın 4 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına kadar özel çalışmalarına devam edecek olan genç sağ bek, kendisini iyi hazırlayıp sarı-kırmızılı takımda kalıcı olma hedefinde.

Öte yandan Ali Turap Bülbül, geride kalan sezonda Ümraniyespor ile 18 maça çıktı.

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