Ali Türkkan, WRC3'ün Estonya etabında dördüncü oldu

ANKARA (AA) - Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 3. kategorisinde (WRC3) sezonun ikinci yarışı Estonya etabında dördüncü oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye'nin köklü sponsorlarının yanı sıra Otokoç ve TOSFED'in desteğiyle yarışa çıkan Ali Türkkan ve Burak Erdener, İtalya'nın ardından Estonya'da da önemli puanlar kazandı.

Rallinin ulusal klasmanında Andris Malnieks ile yarışan genç sporcu Kerem Kazaz da genel klasmanda 25. olarak finiş gördü.

Kerem Kazaz, Rally5 sınıfında otomobil olmamasından dolayı Rally4 sınıfında yarıştı ve 8. olarak değerli bir tecrübe daha kazandı.