Ali Yerlikaya: 15’i yabancı asıllı 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, "Kalkan-34" operasyonlarında 15’i yabancı asıllı olmak üzere toplam: 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 904 göçmen yakalandı.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Tespit edilen göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Yerlikaya'ın paylaşımına göre, metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, TIR garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 383 bin 969 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 4 bin 528 metruk bina, 8 bin 72 umuma açık yer, 439 terminal ve 5 bin 906 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 945 yer kontrol edildi.