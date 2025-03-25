Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan beri 1.418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'tan beri 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" dedi.

Aralarında SOL Parti üyeleri Yağmur Gündoğan, Utku Özay, Ufuk Demirbilek, Emek Gençliği MYK Üyesi Selinay Uzuntel, gazeteciler Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Kurtuluş Arı, Gökhan Kam ve Bülent Kılıç'ın aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi bugün tutuklandı.