Ali Yerlikaya: 7 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında düzenledikleri operasyonlara ilişkin, "7 terör eylemi engellendi" dedi.

Yerlikaya, 81 İl Emniyet Müdürleri İle Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

2025 yılına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Yerlikaya, "Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi" ifadelerini kullandı.

129 MİLYAR LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hükümlü şahsı yakaladıklarını bildirdi.

"Polis bölgesinde bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 54’ü narkotik, 66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik" diyen Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahsın tutuklandığını, yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Uyuşturucu tartışılacak bir konu değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hak ettiği gibi bir karşılık görmelidir. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hepimizin vicdanına dokunan bir başlık. Bir annenin, bir babanın, bir evladın yüreğini dağlıyor. Trafik güvenliğini üst noktaya taşımak için denetimleri artırdık. Hedefimiz 2030 yılına kadar trafik kazalarını yüzde 50 azaltmak. 2050'de sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır."