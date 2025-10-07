Ali Yerlikaya açıkladı: Trafik cezalarında yeni dönem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) özel yayınına katıldı.

Burada yaptığı açıklamalarda trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini söyledi.

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını kaydeden Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini bildirdi.

YENİ RADAR UYGULAMASI

Yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerinin artırılacağını vurgulayan Yerlikaya, hız güvenliğine yönelik yeni radar uygulamasını duyurdu.

Yerlikaya, şunları söyledi: "2024’te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız."