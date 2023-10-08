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Ali Yerlikaya: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını açıkladı.

Güncel
  • 08.10.2023 10:15
  • Giriş: 08.10.2023 10:15
  • Güncelleme: 08.10.2023 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya: Arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde arama kaydı bulunan 2 bin 554 kişinin yakalandığını duyurdu. 

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. 

Yakalananlardan 12'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451'inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi.

Ali Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: 

 "Kahramanlar operasyonları kapsamında tüm Türkiye'de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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