Ali Yerlikaya bayram bilançosunu açıkladı: 72 ölü, 12 bin 274 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin meydana gelen trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramına ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında, 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin yaralandığını açıkladı.

Geçen seneki Kurban Bayramı tatilleri verileriyle kıyaslayan Bakan Yerlikaya, şunları aktardı: "2024 Ramazan Bayramında 11 milyon 236 bin 883 araç otoyolları kullandı. Kurban Bayramında ise 21 milyon 67 bin 377 araç otoyolları kullandı. İki bayram arasında araç haraketliliği farkı yüzde 87 buçuk."

Denetimlerde 2 katı personelin görevlendirildiğini belirten Yerlikaya, "2023 Kurban Bayramında toplam 35 bin 655 personel görev alırken, 2024'te ise 66 bin 92 personel görev yaptı. Bir önceki yıl, bir milyon 939 bin 456 araç denetlendi. Bu bayramda ise 3 milyon 687 bin 894 araç denetlendi. 2023'te trafik ihlallerinden dolayı 348 bin 677 işlem, 2024'te ise 519 bin 242 işlem yapıldı" dedi.

Tatil süresi boyunca yaşanan trafik kazalarında 72 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "2023 Kurban Bayramında 7 bin 408 trafik kazası meydana geldi. Bu yıl ise 7 bin 216 kaza yaşandı. 33 ilimizde 72 can kaybı yaşanırken, 48 illimizde ölümlü kaza meydana gelmedi. Daha önceki bayramda 47 ilimizde ölümlü kaza olmuştu. 2023'te 110 can kaybı, 13 bin 236 kişi yaralanırken, bu bayram 12 bin 274 kişi yaralandı" ifadelerine yer verdi.