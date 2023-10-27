Ali Yerlikaya: Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz

Suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Konya" başlıklı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, Konya'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyonda 60 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Babaocağım şehrimde ve bütün vilayetlerimizde bir tane çetenin bile nefes almasını istemiyoruz. Adalete teslim edeceğiz. Teröristlerle arasında hiçbir fark görmediğimiz zehir tacirlerinin de hayatını zehretmeye devam ediyoruz. Konya'mızda zehir tacirlerine yönelik, 1885 operasyon düzenlendi. 2 bin 301 şüpheli gözaltına almışız, 377'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 139'u hakkında adli kontrol kararı verildi."

Mersin Uluslararası Limanı'nda 610 kilogram kokainin ele geçirildiğini anımsatan Yerlikaya, "Güzel bir iş yaptılar. 'Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız' sözünün şu ana kadarki en güçlü faaliyeti, operasyonu oldu" dedi.