Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: "Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamasında "Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüşler için uygun değildir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim Meydanı'nın "Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçmişte verdiği 'hak ihlali' kararına rağmen bu yıl da toplantı ve yürüyüşlere kapalı olacağını açıkladı.

Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamaları için uygun güzergahlar arasında yer almadığını savunan İçişleri Bakanı, Taksim Meydanı'nda bir araya gelme çağrısı yapan sendikalara ilişkin ise "Kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği açıklandı" ifadesini kullandı.

Yerlikaya ayrıca 1 Mayıs için İstanbul Valiliği'ne başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcilerin Taksim anıtına çelenk bırakabileceğini söyledi.

"TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKILABİLECEK"

Yerlikaya şunları söyledi:

"1 Mayıs nedeniyle şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik müraacatı yapılmıştır. Hepsine izin verilmiştir. İstanbul için burada parantez açmak istiyorum.

İstanbul'da toplantı ve yürüyüş güzergahı valiliğimizce bu yıl 40 ayrı güzergah ilan edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi işçi sendikalarının müracaat yaptığı yerlere izin vermiştir. Bazı işçi sendikaları da Taksim'e çağrıda bulunmaya devam etmişlerdir.

Terör örgütleri de 54 sosyal medya hesabından 'Taksim'e gelin' çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı, toplantı ve yürüyüş güzergahları arasında değildir. Çünkü Taksim ve çevresi toplantı ve gösteri için uygun değildir. Araç yoğunluğunun çok olduğu bu bölge kişi haklarının korunması yönünde ciddi riskler barındırmaktadır.

1 Mayıs'ın huzur ve güvenliğin sağlanması için toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliğine başvuran konfederasyon ve belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk bırakabilecek ve saygı duruşunda bulunabilecek."

AYM HAK İHLALİ SAYMIŞTI

Anayasa Mahkemesi (AYM), geçtiğimiz yıl Taksim Meydanı'nın yasaklanmasını 'hak ihlali' olarak değerlendirmişti. Hak ihlali kararı Resmi Gazete'de yer almıştı.

AYM'nin kararında şu ifadelere yer verilmişti:

"78. Sonuç olarak 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen başvurucuların gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik olarak zor kullanılmak suretiyle dağıtılması şeklindeki müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulmarnıştır.

79. Açıklanan gerekçelerle Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."



