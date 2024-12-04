Ali Yerlikaya'dan Ahmet Türk ve Abdullah Zeydan sorularına yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyumlarla ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Yerlikaya, kayyumun 'geçici bir tedbir' olduğunu belirterek "İki ayda bir gelişme var mı diye bakıyoruz" dedi.

AHMET TÜRK AÇIKLAMASI

Yerine kayyum atanan ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevine geri dönebileceğine dair iddiaları da yanıtlayan Yerlikaya, "10 yıl üzeri ceza aldı. Bu ceza varken nasıl dönecek?" diye konuştu.

ABDULLAH ZEYDAN İLE İLGİLİ GELİŞME

Yerlikaya, Yargıtay'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iade edilmesine yönelik kararı bozmasının ardından yaşanacak süreci de değerlendirdi.

Yerlikaya, "Ben kararı okumadım. Bundan sonra ne olacağına ve itiraz sürecine bakmak lazım" dedi.

Yerlikaya, Türkiye'deki mülteci sayısını da açıkladı. Mültecilerin neredeyse yarısının Halep'ten geldiğini belirten Yerlikaya, "Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin yüzde 42’si, yani 1 milyon 247 bin 432’si Halepli" açıklamasında bulundu.