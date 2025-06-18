Ali Yerlikaya'dan, bazı turistik işletmelerin tepki çeken görüntüleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte bazı işletmelere yönelik sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, “Sosyal medyada bazı işletmelere ait milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda İçişleri Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı’nın konuyla ilgili görevlendirildiğini duyurdu.

MUĞLA’DA GÜVENLİK ZİRVESİ YAPILACAK

Bakan Yerlikaya, denetim süreçlerinin yürütüleceğini belirterek, “Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

Bu amaçla 19 Haziran Çarşamba günü Muğla’da, İçişleri Bakan Yardımcısı’nın koordinasyonunda valiler ve güvenlik birimlerinin katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.