Ali Yerlikaya'dan Çanakkale yangını açıklaması: Bin 131 aboneye elektrik, 3 bin 200 aboneye doğalgaz verilemiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında, kentte çıkan orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya, Güzelyalı Köyü civarında çıkan yangının 12 Ağustos 2025 saat 14.25 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ilk andan itibaren kriz koordinasyonunun Güzelyalı Yangın Harekât Merkezi’nde kurulduğunu ve Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde tüm birimlerin eşgüdüm içinde çalıştığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs’tan bu yana Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek, alınan tedbirler ve müdahale süreçleri hakkında bilgi verdi. Çanakkale'deki yangınla ilgili son durumu paylaşan Yerlikaya, yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

“YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI”

Yerlikaya Çanakkale’de çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Çanakkale ilimizde 1 Mayıs 2025 tarihinden bugüne kadar 115 orman yangını meydana gelmiştir. 115 orman yangının 106’sı seviye 1, 4’ü seviye 2, 5’i seviye 3 olarak tespit edilmiştir. Seviye 3, ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o, uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bunu, bu sabah gelirken kıymetli kabine arkadaşım Sayın İbrahim Yumaklı Bakanımızdan aldık. Tabii bu güzel şehrimizde dün, yani 11 Ağustos 2025 tarihinde Güzelyalı Köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. 12 Ağustos, yani içinde bulunduğumuz bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor.

“BİN 645 PERSONEL SAHADAYDI”

Bu yangın gerçekten biz geldikten sonra uçaktan bütün güzergâhı gezdik. Tamamen Çanakkale’nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Dolayısıyla yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekât Merkezi’nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi, AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı ve bakın rakam veriyorum: Bin 645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK’dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama-kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın, bugün az önce de söylediğim gibi saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı. Devletimizin tüm kurum kuruluşları, belediyeler, komşu iller, bu civardaki bütün arkadaşlarımız, her biri hiç çağrılmadan bile gelse tam da onu anlatmış oluruz. Böyle bir yangın zamanında bizim değerlerimiz neyse onu tam olarak yansıttığımız gibi aynı zamanda AFAD terminolojisiyle Türkiye Acil Müdahale Planı tam kapsamında Çanakkale’de merkezde, burada Valimizin koordinasyonunda yürütüldü. Nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığı’ndaki Koordinasyon Merkezi’nde devletimizin tüm kurum kuruluşları gerçekten gece uyumadılar ve yangını 14.25 itibarıyla şükürler olsun ki kontrol altına aldılar. Çanakkale’mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz: Allah, tekrarından ve bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale’mizi, güzel şehrimizi korusun diyoruz. Dünkü yangın dediğim gibi Çanakkale’mizin merkezini tehdit ederken, olumsuz etkilerken güvenli bölgelere tahliye ile ilgili önemli bir hizmet verildi. Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan bu orman yangını sebebiyle 1983 kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolu olmak üzere toplam 2.220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi” dedi.

“DOĞALGAZ HAT VE KUTULARINDA MEYDANA GELEN HASAR DOLAYISIYLA BİN 400 BİNAYA, DOĞALGAZ VERİLEMEMEKTE”

Deniz tahliyelerini aktaran Yerlikaya şunları kaydetti:

“Dün ben bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi, Gestaş, Liman Başkanlığı, Tarım Müdürlüğü’ne ait botlar görev yaptı ve yürekten takdir ediyorum her birini. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim, şu anda geçici barınma imkânı verdiğimiz vatandaşlarımız gerçekten minnettar. Her birine tekrar Bakanlar olarak teşekkür ediyorum. Bu tahliye sürecinde, yani güvenli bölgelerine alınan 2 bin 220 vatandaşımızdan 161’i kendi isteğiyle müracaat ettiler. Biz de onları Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda, KYK yurdunda misafir ediyoruz. Hakeza, her afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay’ın koordinasyonunda beslenme çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Kızılayımızın kendisi değil, aynı zamanda Diyanet Başkanlığı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer STK’ler, her birine müteşekkiriz. Enerji çalışma grubuyla ilgili şunları paylaşmamız lazım: Tedbir amaçlı böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça biz yine Orman Genel Müdürlüğümüz, Orman Bölge Müdürlüğümüz, buradaki yangın merkezimizden hemen doğalgazla ilgili, enerji ve elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yaptık. Şu an ne kadar? 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Ama Çınarlı Köyü ve Güzelyalı’da toplam bin 131 aboneye henüz yangından etkilenen iki trafonun onarımı devam ettiği için biter bitmez vatandaşlarımızın elektrikleri verilecek. Doğalgazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğalgaz hat ve kutularında meydana gelen hasar dolayısıyla bin 400 binada, toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için şu an verilemiyor ama doğal gazla ilgili dağıtım firması gerçekten canla başla gayret gösteriyor, tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek. Buradan ekranları başında bizi izleyen Çanakkale’li hemşehrilerimizi bir uyaralım: Doğalgaz için 186, elektrik için 187 acil çağrı numaralarından bununla ilgili ne kadar daha sabretmeleri gerektiğiyle ilgili bilgileri alabilirler”

“139 VATANDAŞ YANGINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Yangından etkilenen yurttaşların sağlık durumları hakkında bilgi veren Yerlikaya, “139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiye göre şu anda tedavisi devam eden, hastanede kalan 4 vatandaşımız var. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hasar tespit çalışmaları sabahın ilk vakitlerinde başladı. Evvel emirde şunu söyleyelim: Binalarımızla ilgili hasar tespitlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, her zaman olduğu gibi, 7 ekip kurdu ve ben de o ekipleri ziyaret ettim. Arkadaşlarımız bugün tamamlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler” diye konuştu.

“35 AİLEYE, 2 MİLYON 215 BİN TL HESAPLARINA AKTARILDI”

Zarar tespitinin yapılmaya başlandığını ve buna ilişkin 15 ekibin görev aldığını açıklayan Yerlikaya, “Zarar tespiti ile ilgili Defterdarımızın sorumluluğunda 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde gayet titiz bir çalışma yapıyorlar. Buradan ekranları başında bizi izleyen Çanakkale’li hemşehrilerimize şunu söyleyelim: Gerek hasar tespiti gerek zarar tespitiyle ilgili 112 Acil Çağrı hattına yapılan başvuruları önceliyoruz. İki mahalle muhtarımız, kaymakamlarımız ve diğer ilgililerden gelen tüm ihbarlar ekiplerimizce yerine gidilerek değerlendirilecek. Muhtemelen, şu ana kadar bize sözlü veya yazılı olarak yapılan başvuruları yarın akşama doğru bitirmiş oluruz. Ama onun haricinde de başvuru süresi var. Gelen her başvuru ekiplerimizce sabırla karşılanacak ve sonuçlandırılacak. Bu ana kadar zarar tespitleri yapılan 15 Temmuz yangınımız vardı, biliyorsunuz. Bir de 8 Ağustos’ta, yani kısa süre önce olan bir yangın vardı. Onlarla ilgili de şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra destek ödemesi bağlamında 35 aileye Valiliğimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin TL hesaplarına aktarıldı. Nihayetinde, dünkü başlayan bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra onların da hesaplarına destek ödemelerini yine kıymetli Valimiz yapacak. Şu ana kadar biz Valilik emrine 6 milyon 800 bin TL bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun ki sorunumuz yok. Ne zaman bununla ilgili ilave bir talep olursa AFAD Başkanlığı süratle bunu gönderecektir” diye konuştu.

“YANGINDAN ETKİLENEN EVLERİ ZİYARET ETTİK”

Çanakkale’de gerçekleştirdiği ziyaretlere değinen Yerlikaya, “Valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız, buradaki ilgili acil durum koordinasyon merkezimizdeki arkadaşlarımızla beraber önce Orman Yangın Koordinasyon Merkezimize gittik. Biliyorsunuz, orada devamlı 3 uçak, 5 helikopter daimî duruyor. Edremit’te de var. Dolayısıyla biz bir orman şehriyiz. Aynı anda burada, Allah korusun, bir yangın olduğu zaman süratle aksiyon alan bir orman yangın koordinasyon merkezimiz var. Çok kıymetli Bekir Bey, Genel Müdürümüz ve Bölge Müdürümüz oradaydılar. Onlara hem geçmiş olsun hem de yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı tebriklerimizi ilettik. Yine Binalı Köyü, Dardanos mevkii ve Güzelyalı Köyümüzü ziyaret ettik. Orada hem hasar tespit çalışmalarındaki arkadaşlarımızı gördük, hem yangından etkilenen evlerdeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

“ORMAN ÇALIŞANLARIMIZA YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUZ”

Afet durumunda tüm imkanlarıyla tek yürek halinde koordineli çalışıldığını ifade eden Yerlikaya, “Ayrıca Jandarmamızın ve Emniyetimizin Güzelyalı’da eğitim tesisleri var. Onlar da az da olsa olumsuz etkilendiler. Hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de onarımla ilgili süreçlerin başladığını gördük. En son Kredi Yurtlar Kurumu Terzioğlu Kız Yurdu’nu ziyaret ettik. Orada kalan öğrencilerimiz, sporcu gençlerimiz ve huzurevinden gelen büyüklerimiz vardı. Onların ellerinden öptük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüz ile hem hava hem kara unsurlarımızda çalışan bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza yürekten tebrik ve teşekkür ediyoruz. Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene 1 Mayıs’tan bugüne Türkiye’nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Hakeza bu şehirlerdeki Valilerimiz, ortada bir orman yangını veya afet varken tüm imkânlarıyla tek yürek olarak mücadele ediyorlar” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE ACİL MÜDAHALE PLANLARIMIZ, 81 İLDE HANGİ TÜRDEN BİR AFET OLURSA KİMİN NEREDE, NASIL HAREKET EDECEĞİYLE İLGİLİ HAZIR”

Tüm orman yangınlarında büyük bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Yerlikaya, “Bizim tüm orman yangınlarında büyük bir tecrübemiz var. Tüm afet türleriyle ilgili AFAD koordinasyonunda Türkiye Acil Müdahale Planlarımız, 81 ilde hangi türden bir afet olursa kimin nerede, nasıl hareket edeceğiyle ilgili hazırdır. Çanakkale’de de bu plan kapsamında yangın, Valimizin koordinasyonunda yürütüldü. Gördüğüm şey şu: Bu şehirde, Valimizin başkanlığında seçilmiş-atanmış ayrımı olmadan büyük bir uyum var, büyük bir destek var. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah başta orman yangınları olmak üzere, deprem dâhil tüm afet türlerinden Çanakkale’mizi ve ülkemizi korusun diyoruz. Son olarak da tekrar ekranları başında bizi izleyen Çanakkale’li hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.