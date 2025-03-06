Ali Yerlikaya'dan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Belgrad Ormanı’nda pazar gününden bu yana haber alınamayan Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından gece yarısı hafif yaralı olarak bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya Gürel'in sağlık durumuna ilişkin, "24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor" açıklaması yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone’larla alan araması yapıldı.

24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."