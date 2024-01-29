Ali Yerlikaya'dan kilise saldırısıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilise saldırısında son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, "47 şahıs gözaltına alındı. Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz." dedi.

Güncel 29.01.2024 00:20 Giriş: 29.01.2024 00:20

Güncelleme: 29.01.2024 00:53 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan bir yurttaş hayatını kaybetti. Saldırganlar ilerleyen saatlerde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gelişmeleri açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, 30 ayrı adrese yapılan operasyonda saldırıyla bağlantılı 47 kişinin gözaltına alındığını, 2 saldırganın ise IŞİD'ci olduklarının değerlendirildiğini bildirdi. Saldırganların yabancı uyruklu olduklarını aktaran Yerlikaya, şahısların Tacikistan ve Rusya uyruklu olduklarını aktardı. Bakan zanlıların ifadelerinin alındığını kaydetti. Yerlikaya, "Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı.Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz." dedi. NE OLMUŞTU? İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. Kilise saldırısını IŞİD üstlendi