Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e "bant" yanıtı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehie Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonlar ile "jammer (frekans kesici) ve kamera bantlama" tartışmaları üzerinden kendisini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Söylediklerin alçak bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:



Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.



İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.



Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.



Hangi kamerayı… https://t.co/ulCXw09Cjj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2025

Konuya ilişkin Emniyet açıklamasında da, yakın koruma görevinde bulunan 5 bin 263 polis olduğu, eğitimlerini EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde aldıkları ve eğitim müfredatında "bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma" uygulamasının yer almadığı ifade edildi.