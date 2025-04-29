Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e "bant" yanıtı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisini "jammer ve kamera bantlama" tartışması üzerinden eleştiren CHP lideri Özel'e yanıt verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel'in açıklamasına verdiği yanıtı paylaşan Yerlikaya, yakın koruma polislerinin kameraları bantla kapatma gibi bir uygulaması olmadığını söyledi, Özel'in açıklamalarının 'iftira' olduğunu savundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehie Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonlar ile "jammer (frekans kesici) ve kamera bantlama" tartışmaları üzerinden kendisini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Söylediklerin alçak bir iftiradır" ifadelerini kullandı.
Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 29, 2025
Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.
İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.
Üç… #Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.
Hangi kamerayı… https://t.co/ulCXw09Cjj
Konuya ilişkin Emniyet açıklamasında da, yakın koruma görevinde bulunan 5 bin 263 polis olduğu, eğitimlerini EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde aldıkları ve eğitim müfredatında "bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma" uygulamasının yer almadığı ifade edildi.
April 29, 2025
Özel, şunları söylemişti:
"Cumhurbaşkanı’nın girdiği yerdeki bütün kameralara bantlıyorlar. ‘Olmaz’ demişsin ya sana bütün Ankara’daki devlet büyükleri korumadaki görevli, bütün polisler gülüyor, kargalar da gülüyor. O bantları çeken polisler fırsatı olsa senin ağzını bantlar bu gafı yapmayasın diye. Bilseydi bunları söyleyeceğini ağzını bantlardı. Kardeşim polisin cebinde bant var, bantla geziyor. Niye geziyor? Devletin polisi kamerayı bantlayacak bantı niye cebinde taşıyor bantlamıyorsa? Bir de çıkmış önemli bir gazetenin başyazarına, Genel Yayın Yönetmenine, ‘Yok olmaz’ falan diye yalanlama da yapıyor. Senin gözünü bantlamak lazım, sevenlerin utanmasın diye. Kim olduğun tanınmasın diye."