Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt: İftiracılıkla suçladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP Lideri Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde kendisi hakkında söylediği sözlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yerlikaya, Özel'i iftiracılıkla suçladı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkâm kesen, “nifak kervanının yedekçisi” bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar.

FETÖ’nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonunda, sonra da siz Zonguldak’ta dillendirdiniz.

Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz.

Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum: Aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir.

Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, ‘’yok saymak’’, -bırakın bizleri- işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir.

Buna asla müsaade etmeyiz! Merak buyurmayın. FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz Milletimiz, kimin yanında durduğunu da, kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Özel CHP'nin Zonguldak mitinginde Yerlikaya şunları söylemişti:

"Dünyada en çok suç işlenen 10'uncu ülkeyiz.90 ülke arasında ilk 10'dayız. Öyle bir hale geldi ki sokaklar güvenli değil. Karanlıkta eve giden kadın tedirgin, sokağında güvenli değil. Çocuklar güvenli değil. Okul önlerine kadar gitmiş uyuşturucu, çocuklar evlatlar güvenli değil. Küvez'deki bebek güvenli değil. Yenidoğan çetesinden Küvez'deki iki günlük bebek güvenli değil. Geçen gün geçen gün Ali Yerlikaya çıkmış İçişleri Bakanı, suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek dedi. O gün akşam Daltonlar çetesinin reisi Can Dalton, hani var ya Daltonlar çetesi onun reisi Joe Dalton vardı. Burada Can Dalton var. Daltonlar Çetesi'nin reisinin yaş günüymüş. Türkiye'nin dört bir yanında ellerinde makinalı silahlarıyla havaya ateş açarak çete liderinin yaş gününü kutladılar.

O gün sabah Ali Yerlikaya suç örgütleriyle etkin mücadele devam edecek diyordu. Utanmasa Daltonların başının doğum günü pastasından bir dilim getirip evinin kapısında ona servis edecekler. Allah hiç bir İçişleri Bakanı'nı Ali Yerlikaya'nın düştüğü duruma düşürmesin. Yazıklar olsun."