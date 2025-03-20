Ali Yerlikaya'dan 'sokak çağrısı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların ardından sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur" dedi.

Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷"

Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”



Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!



Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!



Polislerimiz, Aziz… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2025

NE OLMUŞTU?

Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle devam ederse burada barış içinde demokratik bir zeminde tepkimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" demişti. "Yakmadan, yıkmadan, kırmadan dökmeden protestolarımızı sürdüreceğiz" diye konuşan Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet! Sen bizim seçtiğimizi nezarethanelerde tutarken biz evde oturmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Özel, "Tayyip Bey, diyorsun ki meydana mı çağırıyorsun. Tayyip Erdoğan, bu meydanı, bu sokakları ben doldurmadım. Sen doldurdun, sen!" diye konuşmuştu.