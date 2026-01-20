Ali Yerlikaya'dan Suriye açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime dair açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medyada 'kasıtlı olarak yayılan yalan haberler'e ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yerlikaya X'te yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, “Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.”