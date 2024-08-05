Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması: 729 bini adresinde bulunmuyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen ''İnsan Hakları Eğitim Programı''nda Suriyelilere ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük" dedi. Yerlikaya, 5 ay içerisinde adresini güncellemeyen Suriyelilerin okul ve sağlık gibi hizmetlerden faydalanamayacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını, verilen süre zarfında adresini güncellemeyenlerin okul ve sağlık gibi hizmetlerden yararlanamayacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen ''İnsan Hakları Eğitim Programı''nda, "Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları" konusunda sunum yaptı.

Türkiye'degöçmen sayısının 4 milyon 437 bin olduğunu ifade eden Yerlikaya, "3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

5 AY SÜRE VERİLDİ

Yerlikaya, göçmenlerle ilgili rakamların her hafta cumartesi günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret ederek "Türkiye'de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen sayısının olduğunu söylemek tam anlamıyla akıl tutulmasıdır" diye konuştu.

Yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade eden Yerlikaya, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük. Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki 'Madem bizim ülkemizde yaşıyorsunuz adresini güncelle.' 90 günü geçtikten sonra 2 ay daha süre veriyoruz. Sonra vermiş olduğumuz tüm hizmeti askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman okuldan faydalanamaz, sağlıktan faydalanamaz hiçbir şekilde" ifadelerini kullandı.