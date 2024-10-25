Ali Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: "Olabilecek en az zayiatla bu işi başardık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın TUSAŞ'a gerçekleştirdiği ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Saldırıya ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, "Operasyonun başarısı sayesinde olabilecek en az zayiatla bu işi başarmış olduk" dedi.

"HİÇBİR JANDARMADA VE ÖZEL HAREKAT POLİSİNDE MERMİ YARASI YOK"

Saldırganların tesise geliş saati ve saldırı sırasında yaşananları anlatan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan çıkış olmayacağını bildiği için teröristlerden biri kendini orada patlattı. Biz bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. 15.26 nizamiyeye gelip menfur saldırıyı başlattıkları an. 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı, terörist çıkamadı ve kendini patlattı. Hiçbir jandarmada ve özel harekat polisinde mermi yarası yok. Patlama ve cam kırıkları yaralanmaları hariç hiçbir yaralanma olmaksızın kapalı alanda teröristi bu kadar kısa zamanda en az zaiyatla etkisiz hale getirilmesi bizim özel harekatımızın cesaretini gösteriyor."

Saldırıyla ilgili özellikle sosyal medyada yayılan dezenformasyon hakkında da uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Ambulans 10 dakikada geliyor. Terörist sayısı ile ilgili farklı sayılar verdiler sosyal medyada. Biz ilk anda tespit ettiğimiz en doğru bilgileri basamak basamak size bildirdik. Israrla yalan haber yapmaya devam ettiler. Yetkisiz olan arkadaşlar lütfen kamuoyunu yanıltmasın" dedi.

"EN AZ ZAYİATLA BU İŞİ BAŞARDIK"

Saldırının en az zayiatla sonuçlandığını öne süre Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Jandarmamızı, polisi ve sıralı amirlerimin her birini tebrik ediyorum. Akademi binasının içine girmesi 15.52'den bir teröristin kendisini patlattığı 16.40'a kadar kararlılığımızla olabilecek en az zayiatla bu işi başarmış olduk. Çok daha fazla şehit verebilirdik ama arkadaşlarımızın cevvalliği ile o operasyonun başarısı bu neticeyi ortaya çıkardı.

Soruşturma devam ediyor. Bu olayın öncesine, olduğu ana her şeye bakıyoruz. TUSAŞ'ın yarattığı tarihi başarıyı kim hazmetti ya da hazmetmedi benim umrumda değil. Türkiye yüzyılı vizyonumuz ve amacımız, kararlılıkla, heyecanla yürümeye devam ediyor."