Ali Yerlikaya'dan ülke genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son günlerde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, İzmir'de 110 konut, 2 işyeri ve 1 ahırın, Bilecik'te 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahırın, Manisa'da ise 5 konutun yangından dolayı ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Yangından etkilenen yurttaşlara ise barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında; İzmir için 14.258.400, Bilecik için 5.745.000, Manisa için ise 1.600.000 TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapıldığı paylaşıldı.

Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti:

2 KÖYDE KONTEYNER EVLER KURULDU

"Bilecik ilinde vatandaşlarımızın geçici barınma taleplerini karşılamak amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Konteynerlar içinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi yaşam malzemeleri bulunmaktadır.

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Bilecik’te yangın kontrol altına alındıktan sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren konteyner alanlarının kurulumu alt yapısı ile birlikte tamamlanarak afetzedelerimiz konteynerlarına yerleştirilmeye başlanmıştır.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."