Ali Yerlikaya: DEM Partililerin hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Sur Belediyesi'nde makam odasında düzenlenen mazbata töreni sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik yaşananlar hakkında "DEM Parti yöneticilerinin, Sur Belediyesi'nde hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

Yerel seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) kazandığı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla ilgili yaşananlara ilişkin müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, paylaşımında, şunlara yer verdi:

"DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."