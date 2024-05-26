Ali Yerlikaya duyurdu: 13 ilde operasyon, 65 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına' yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Antep, Diyarbakır, Urfa, Hatay ve Karaman’da 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına' yönelik “Sibergöz-41” operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 65 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13 ilde ‘Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen ‘SİBERGÖZ-41’ operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatan olduğu gibi Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."