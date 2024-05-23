Ali Yerlikaya duyurdu: İzmir'de bir suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de bir suç örgütünün yapılan operasyonlarla çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 Operasyonunda elebaşılığını cezaevindeki 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İzmir’de düzenlenen 'MAHZEN-48' operasyonunda Elebaşılığını 'Kertenkele' lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."

Yerlikaya, operasyon sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.