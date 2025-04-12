Ali Yerlikaya: Mesnetsiz iddialar için suç duyurusunda bulunduk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yerlikaya, burada açıklamalarda bulundu.

"VANDALLIK YAPANLAR OLDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonun ardından yapılan gözaltı ve tutuklamalara karşı adalet ve demokrasi' talebiyle sokağa çıkanları hedef alan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte, sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak Vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar ancak sizlerin gayretleriyle bu hayalleri boşa düştü."

Gözaltılar sırasında bazı yurttaşların kötü muameleye maruz bırakıldıklarını açıklamasına da değinen Yerlikaya, bu açıklamaların "kirli bir algı operasyonu" olduğunu iddia etti. Yerlikaya, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.