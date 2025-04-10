Ali Yerlikaya: Meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı polislerimiz verdi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte, ülke genelinde düzenlenen protestolarda yurttaşlara uygulanan polis şiddeti gündemde.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bakanlıkta emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Protestolarda orantısız güç kullanımıyla gündemde olan polislere ilişkin konuşan Ali Yerlikaya, "Meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı verdiniz" dedi.

Polisin eylemler sırasında "metanet" ve "sağduyu" gösterdiğini söyleyen Yerlikaya, "Aziz milletimizin sizlere duyduğu güveni bir kez daha pekiştirmiştir" dedi.

Yerlikaya, "Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda, vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz" ifadelerini kullandı.