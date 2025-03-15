Ali Yerlikaya: MİT TIR'larının durdurulduğu dönemin İl Emniyet Müdürü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2014 yılında Adana ve Hatay'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'larının durdurulması ve aranmasıyla ilgili dönemin İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G.'nin yakalandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, A.Z.G.'nin 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek', 'istihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını hatırlattı.

11 YIL SONRA BAŞKENTTE YAKALANDI

Yerlikaya, kamu görevinden ihraç edilen ve ByLock kullanıcı listesinde adı geçen eski il emniyet müdürünün Ankara Yenimahalle'de yakalandığını söyledi.

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📍Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek,

📍İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek başta olmak üzere farklı suçlardan aranan Adana’da MİT tırlarının durdurulduğu dönemde İl Emniyet Müdürü olan A.Z.G. yakalandı.… pic.twitter.com/cI7X3bgTIZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Ocak 2014'te ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 19 Ocak 2014 tarihinde MİT'e ait araçların durdurularak, arama yapılması nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Tırların durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve 2020'de karara bağlanan davada, 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

GAZETECİLERE DE DAVA AÇILMIŞTI

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında da dava açılmıştı.