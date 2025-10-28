Ali Yerlikaya: Müdahale anı ve iyileştirmede biz gerçekten fevkaladeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Depremde 26 yurttaşın hafif yaralandığını kaydeden Yerlikaya, can kaybı yaşanmadığını vurguladı. Depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini bildiren Yerlikaya, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depremde 4 binanın yıkıldığını bildiren Yerlikaya, bunlardan 3'ünde yaşayan kimse olmadığını bildirdi. Yerlikaya, diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunduğunu belirtti.

"AFAD DÜNYA MARKASI BİR TEŞKİLAT HALİNE GELDİ"

Depremin ardından 507 çağrı alındığını kaydeden Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olan ihbarlar olduğunu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin acil müdahale planında çok iyi durumda olduğunu savunan Yerlikaya, şunları söyledi: "Mütevazı olmayalım, şunu söyleyelim; Türkiye acil müdahale planı dinamik bir süreç, devamlı kendisini güncelliyor. AFAD dünya markası bir teşkilat haline geldi. Afet anı ve sonrasında yani müdahale anı ve iyileştirmede biz gerçekten fevkaladeyiz."