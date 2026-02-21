Ali Yerlikaya'nın basın danışmanından "iletişim grubundan çıkarıldı" iddiasına yanıt

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın basın danışmanı Ergün Yolcu, gazeteci İsmail Saymaz’ın “iletişim grubundan çıkarıldığı” iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Yolcu, söz konusu iddiaların “tamamının iftira ve uydurma” olduğunu söyledi.

İsmail Saymaz, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı görevinden alınmasının ardından AKP içinde “rahatlama” havası oluştuğunu yazmış, hakkında dışarıya "haber sızdırma" söylentileri dolaşan Yerlikaya’nın basın danışmanı Ergün Yolcu’nun da iletişim grubundan çıkarıldığını iddia etmişti.

“TEK BİR SOMUT DELİL YOK”

Yolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti ve şunları söyledi:

"32 yıldır devletime sadakat içinde, şerefimle, gece-gündüz demeden çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı'ndaki görev sürem boyunca, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın vizyonu ve liderliğinde, İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın ülkemiz için yaptığı hizmetleri kamuoyuna en etkili ve doğru şekilde duyurmanın gayreti içinde oldum.

Ben bir iletişim profesörü ve iletişim danışmanı olarak ilkeli haberciliği temel alarak çalıştım. Ancak ne yazık ki bazı çevreler, muğlaklık, dezenformasyon ve dedikodulardan beslenen trol mantığından medet umarak iftira atıyor.

İftira niteliğindeki söz konusu haberlerde ne bir haber kaynağı vardır, ne bir belge, ne de tek bir somut delil... Bu iddiaların tümü alçak bir iftiradır. Tamamı aşağılık yalandır, uydurmadır ve mesnetsizdir.

Allah'a şükür, devlette çalışmanın usul ve esaslarını bilen bir kişi olarak verilemeyecek hiçbir hesabım, kanuna aykırı hiçbir faaliyetim olmamıştır.

Bu iftiraları atanlar, hiçbir belgeye-bilgiye dayanmadan Mübarek Ramazan ayında kul hakkına giriyorlar.

İnternet ve sosyal medyanın, trol mantığıyla çalışan bu kirli yüzüne itibar edilmemesini; haber kaynağının açık ve şeffaf olmadığı bilgilerin paylaşılmasının, sadece kirli çevrelerin ürettiği dezenformasyonu büyütmeye hizmet ettiğini özellikle hatırlatmak isterim.

Devlet ciddiyetini, kurumlarımızın itibarını ve şahsi onurumu hedef alan bu karalama girişimi ve itibar suikastı hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım.

Hiç kimse iftira atıp gölge arkasına saklanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.