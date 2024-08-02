Ali Yerlikaya'nın evinde 2 yabancının ikameti olduğu ortaya çıkmıştı: İçişleri yalanlamadı
Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancıya ait ikamet izni çıktığına ilişkin haberleri yalanlamadı. Yapılan açıklamada, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, Ali Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberini yalanlamadı.
Başkanlık, T24 yazarı Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında yer alan İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına" işikin haberler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, 9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durumun tespit edildiği, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği belirtdildi. N.N. ve A.H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9 Mayıs 2024'te yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024'te mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A.H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."