Ali Yerlikaya'nın evinde 2 yabancının ikameti olduğu ortaya çıktı: Göç İdaresi doğruladı

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancıya ait ikamet izni çıktığına ilişkin haberleri yalanlamadı. Yapılan açıklamada, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Güncel 02.08.2024 11:45 Giriş: 02.08.2024 11:45

Güncelleme: 02.08.2024 13:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA