Ali Yerlikaya: O yayınlardan hoşlanmıyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, gündüz kuşağı programlarından hoşlanmadığını söyledi. Öztürk yazısında Yerlikaya’nın, “Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması” dediğini aktardı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakan oluşunun birinci yıldönümünde konuştu.

Öztürk, gündüz kuşağı yayınları hakkındaki görüşlerini sorduğu Yerlikaya’nın, “Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. ‘Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani” dediğini aktardı.

Yerlikaya ile konuşan Öztürk’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Yerlikaya, sosyal medyada usulsüz dinlemeler yapıldığına ilişkin iddialar üzerine mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdiğini, bu konudaki çalışmaların bitmek üzere olduğunu, raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edileceğini anlattı. Aynı konuda Savcılık tarafından da eş zamanlı olarak soruşturma başlatılmıştı. Bakan, mahkemeye intikal eden konularda dilimizi tutmamız gerektiğini ifade etti. Bakan, bazı televizyonların gündüz kuşağında ki konulan hatırlattı ve görüşü soruldu. Ali Yerlikaya, ‘Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum’ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması.’

Hemen belirtelim bakan çok yakında kadına şiddet konusu başta olmak üzere yeni konular açıklayacak.”