Ali Yerlikaya "O yayınlardan hoşlanmıyorum" demişti: Müge Anlı'dan yanıt

Müge Anlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündüz kuşağı programlarından hoşlanmadığını söylediği sözlerine isim vermeden yanıt verdi. Anlı, "Bu konularla ilgilenen en baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak verse konuşmazdık" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gündüz kuşağı programlarıyla ilgili, "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum" sözlerine TV programcısı ve sunucusu Müge Anlı'dan yanıt geldi.

Bakan Yerlikaya'nın bu sözlerine Müge Anlı, isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Bu konularla ilgilenen en baştaki adamlar televizyon programlarına laf söyleyene kadar işleyişle ilgili vatandaşın ne düşündüğüne kulak verseler belki de biz bunları konuşmaz olurduk. Çünkü iki ay oldu.

MÜGE ANLI: TAŞ ALTINDA KALIRIM, LAF ALTINDA KALMAM

Çok söyleyecek lafım var, söylemekten de çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensip edindiğim için şahsen söylendiğinde cevap veriyorum.

Beni biliyorsunuz; taş altında kalırım laf altında kalmam, hele haklı olduğumu bildiğim hiçbir konuda..."

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ

Bakan Yerlikaya, televizyonların gündüz kuşaklarında şiddet, cinayet gibi pek çok hassas konuyu ele alan programlardan hoşlanmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın-yayın özgürlüğüyle ne alakası var. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı’nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı’nın işi. Bizim adımıza kararları mahkemelerimiz veriyor. TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması."