Ali Yerlikaya: "Polislerimiz 43 provokatörü gözaltına aldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugünkü eylemlerde 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, "Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."