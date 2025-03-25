Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ali Yerlikaya: "Polislerimiz 43 provokatörü gözaltına aldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugünkü eylemlerde 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer 'şüphelilerin' yakalanması için de 'çalışmaların sürdüğünü' açıkladı.

Güncel
  • 25.03.2025 00:44
  • Giriş: 25.03.2025 00:44
  • Güncelleme: 25.03.2025 00:54
Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya: "Polislerimiz 43 provokatörü gözaltına aldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugünkü eylemlerde 43 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, "Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."

Kız yurduna saldırmaya çalışan İBDA-Clilere polis müdahalesi: "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına"
Saraçhaneden metroya kesintisiz 7 dakikalık polis şiddeti
BirGün'e Abone Ol