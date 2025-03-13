Ali Yerlikaya: Sokak hayvanları ile ilgili 81 ile müfettiş gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti.

Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılmasıdır. Bugüne kadar 2 Ağustos'tan beri, kanun yürürlüğe girdikten, yönetmelik de çıktığından bu yana belirttiğimiz kurum ve kuruluşlar ne yapmışlar? Hem onların yaptıklarına hem de yapılması gerekenleri de onlara hatırlatarak bir nevi rehberlik yapacaklar.

Uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacağız ama özetle şunun altını çiziyorum; iki ayda bir tekrar taşraya, yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerin tespit ettiği konuları milletimizle sürekli şeffaf biçimde paylaşacağız. Her iki ayda bir bu denetim süreci bittikten sonra bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Hiçbir çalışma yapmamış olanları önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız."