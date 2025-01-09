Ali Yerlikaya, son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nı ziyaret ederek ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Yerlikaya, dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Yerlikaya şunları söyledi:

“2017’den bugüne Suriyelilerin gönüllü, onurlu, güvenli ve düzenli dönüşü 792 bin 625 oldu. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce, 2024 yılının ilk 11 ayına baktığınız zaman gönüllü dönüşler aylık ortalama 11 bin 63’tü. Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık’tan bu yana da gönüllü dönüşler artmaya başladı. Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü dönüş yaptı. Bunların 9 bin 729 aile olduğunu biliyoruz. Bu aileler toplam 41 bin kişi ediyor. Geriye kalanların tek giden kişilerden oluştuğunu ifade edebiliriz.”

Beşar Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinin ve Suriye'de yönetimi HTŞ'nin ele geçirmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönebileceklerini söylemişti.

Fidan "Ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilirler" demişti. Resmi sayılara göre ise bir ayda ülkesine 52 bin Suriyeli döndü.