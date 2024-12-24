Ali Yerlikaya, son 15 günde ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyeli'nin ülkelerine döndüklerini belirtti.

"4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı" diyen Yerlikaya, "Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma altındaki Suriyeli" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını söyledi.

Bakan Yerlikaya ayrıca ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasından başvuru yapabileceğini, aynı gün içerisinde randevu verildiğini ifade etti.