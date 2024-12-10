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Ali Yerlikaya: Suriye'ye dönüşler iki kat arttı

Güncel
  • 10.12.2024 12:12
  • Giriş: 10.12.2024 12:12
  • Güncelleme: 10.12.2024 12:14
Ali Yerlikaya: Suriye'ye dönüşler iki kat arttı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Suriyelilerle ilgili adres güncellemeleri zaten tamamlanmıştı. 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adresini biliyoruz. Biz şunu istiyoruz; kayıtlı, randevu sistemine göre işleyen bir çıkış olsun. Suriye'deki son gelişmelerden sonra büyük bir heyecan var, coşku var. Şu anda ülkelerine kavuşma ile ilgili eğilimin güçlü olduğunu görüyoruz" dedi.

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