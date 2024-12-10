Ali Yerlikaya: Suriye'ye dönüşler iki kat arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Suriyelilerle ilgili adres güncellemeleri zaten tamamlanmıştı. 2 milyon 936 bin Suriyeli var. Her birinin adresini biliyoruz. Biz şunu istiyoruz; kayıtlı, randevu sistemine göre işleyen bir çıkış olsun. Suriye'deki son gelişmelerden sonra büyük bir heyecan var, coşku var. Şu anda ülkelerine kavuşma ile ilgili eğilimin güçlü olduğunu görüyoruz" dedi.

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