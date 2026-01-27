Ali Yerlikaya "tarihi operasyon" diye duyurdu: 9 kişi gözaltındayken firar etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Cumhuriyet tarihinin en nüyük narko operasyonu dediği ve İzmir merkezli 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı yapılan narkotik operasyonunda 641 kişi gözaltına alınmıştı. Yerlikaya’nın paylaşımına göre operasyonda 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katılmıştı. Ancak operasyonda bir skandal yaşandığı ortaya çıktı.

SKANDALIN BÖYLESİ: 9 KİŞİ GÖZALTINDAYKEN FİRAR ETMİŞ

Gazeteci Tolga Şardan T24’teki köşesinde bugün operasyondaki skandalı kaleme aldı. Narkokapan Operasyonu’nda dokuz şüphelinin gözaltındayken firar ettiği, sonrasında bunlardan sekizinin yakalandığı ancak bir kişiyi arama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.

Skandalın ardından idari soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyeti'nde yeterli sayıda nezarethane olmadığından 300 kadar şüpheli İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutuldu.

DEV OPERASYONA GÖLGE DÜŞTÜ

Tolga Şardan'ın İzmir'de yaşanan skandala dair yazdığı ayrıntılar şu şekilde:

"Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin çoğunluğu İzmir’de yakalandı. Ancak işin ilginç boyutu, bu kadar kalabalık şüpheli grubunu İzmir Emniyeti’nin binalarında gözaltına tutacak fiziki olanak yoktu!

İzmir Emniyeti’ne ait binalarda yeterli sayıda nezaret olmayınca kentteki şüphelilerden büyük bölümü –bana ulaşan bilgiye göre 300’den fazla şüpheli– yine İzmir’deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu’nun (PMYO) spor salonunda gözaltında tutuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelileri, ön işlemlerden sonra nezarethanelere teslim ettiler.

Her ne kadar operasyonu İzmir Emniyeti gerçekleştirmiş olsa da PMYO’daki gözaltı sürecinde okul personeli görev aldı.

Okula getirilen tüm şüphelilerin gözaltına bulundukları sırada gerekli adli işlemler okul yönetimince karşılandı.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen adli süreç sırasında yaşanan bir gelişme ortalığın karışmasına neden oldu.

Yapılan araştırmada, bahçedeki sayım teslimat anında şüphelilerden sekizinin zaten fazlaca güvenlik önlemi olmayan polis meslek yüksek okulundan kimseye fark ettirmeden firar ettikleri anlaşıldı!

Ayrıca bir şüpheli ise adliyeden kaçarak kayıplara karıştı.

Firarilerin kayıplara karışmasıyla birlikte polis ekipleri bu kez kaçakların peşine düştü.

Firarilerden sekizi yakalandı. Dokuzuncusu halen aranıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin firarı sonrasında idari soruşturma başlatıldı.

Bu kadar kalabalık şüpheli grubunun gözaltına alınması gerekiyorsa –ki İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya göre tarihin en büyük operasyonu– savcılık neden diğer adli kolluk birimlerinden destek almadı?

Ayrıca son dönemde İzmir Emniyeti’ni yönetenlere karşı, personelin ağır çalışma koşulları altında kaldığı konusunda eleştiriler var. Bu ağır çalışma koşullarının yaşanan firarda etkisi var mı?"